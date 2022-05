Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen vor zu stark steigenden Leitzinsen und Renditen, die wiederum die konjunkturelle Entwicklung gefährden, halten die Finanzmärkte in Schach - ebenso wie die hohe Inflation und die gestörten Lieferketten, so die Analysten der Helaba.Daran werde sich kurzfristig vermutlich nichts ändern und so sei von einer anhaltend hohen Volatilität auszugehen. Immerhin habe die erhöhte Risikoaversion zuletzt für Unterstützung am Rentenmarkt gesorgt und die Kurse von Staatsanleihen seien wieder gestiegen. ...

