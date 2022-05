Vaduz (ots) -Am 18. und 19. Mai 2022 hat Graziella Marok-Wachter in Leipzig am Gipfel des Internationalen Transport Forums (ITF) der OECD teilgenommen. Nachdem das jährlich stattfindende Treffen aufgrund der Covid-19-Pandemie während zwei Jahren virtuell durchgeführt werden musste, nutzten in diesem Jahr über 60 Infrastrukturministerinnen und -minister von allen Kontinenten die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen und auszutauschen.Neben den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Infrastrukturen standen unter anderem auch Wahlen auf der Tagesordnung. Des Weiteren beteiligte sich die Regierungsrätin an zwei ministeriellen Diskussionsrunden. In der ersten Runde wurden die Herausforderungen im Bereich der Verkehrssicherheit behandelt und Lösungsansätze präsentiert. In der zweiten Diskussionsrunde sprachen die Ministerinnen und Minister sowie Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen über die Zukunft des internationalen Güterverkehrs."Es zeigt sich, dass die Herausforderungen, unabhängig von der Grösse eines Landes, in vielen Bereichen sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel in Bezug auf die Verkehrssicherheit oder effiziente, reibungslose und ökologischere Lieferketten. Genau deswegen ist ein Erfahrungsaustausch sehr wertvoll", sagte Graziella Marok-Wachter am Rande der Besprechungen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 60 24Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100889538