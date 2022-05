Der Handelskonzern METRO will für den schon länger spekulierten Verkauf des indischen Geschäfts laut einem Pressebericht einen Milliardenbetrag einstreichen. Für die 31 Cash & Carry-Großmärkte von METRO sind mehrere mögliche Käufer angesprochen worden, dabei ging es um einen Kaufpreis zwischen 1,5 und 1,75 Mrd. $. Unter den Firmen sollen sich der US-Einzelhandelsriese AMAZON und der thailändische Konzern Charoen Pokphand befinden, aber auch der indische Händler Reliance Retail.



METRO ist seit 2003 in Indien vertreten. Wegen harter Konkurrenz hat METRO aber zuletzt bereits geprüft, wie es in Indien weitergehen soll - nun ist offenbar die Entscheidung zum Verkauf gefallen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



