Die Zeitenwende ist da. Nicht nur für die geopolitische Ordnung, sondern auch an den Finanzmärkten. Das ist kein Grund, um nostalgisch in die Vergangenheit zu blicken. Früher war eben nicht alles besser. Intelligente Investoren schauen immer in die Zukunft. Und kaufen jetzt die Megatrends, die sich erst in ein paar Monaten oder Jahren vor den Augen aller entfalten werden. Momentan sehe ich vor allem drei starke Megatrends in den Startlöchern. Wer sich frühzeitig in die Zeitenwende einkauft, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...