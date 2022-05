In den letzten Wochen und Monaten ging es für viele Tech-Aktien und Wachstumsaktien nur abwärts. Die Unsicherheit am Aktienmarkt, die sich aus dem Krieg in der Ukraine, den steigenden Zinsen, den Lieferkettenproblemen und vielem mehr speist, macht den Blick ins eigene Depot zur Qual. Gleichzeitig bedeuten die fallenden Aktienkurse auch, dass wir Anteile an großartigen Unternehmen nun günstiger erwerben können. Bei den deutschen Tech-Aktien va-Q-tec (WKN: 663668) und Evotec (WKN: 566480) habe ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...