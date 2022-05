Das neueste Zahlenwerk von Paion (WKN: A0B65S) liest sich leider wie die in der Vergangenheit sehr ernüchternd: Mit 100.000 € Produktumsatz aus Remimazolam und GIAPREZA kommt die Firma weiter nur schleppend voran, während der Finanzmittelbestand immer wieder auf bedrohliche Niveaus abfällt. Wann ist ein Turnaround realistisch? Paion ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin und hat seinen Sitz in Aachen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...