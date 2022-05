Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationszahlen für April fielen zwar nicht ganz so krass aus, wie von den Marktteilnehmern befürchtet, aber die veröffentlichten 9,0% sind heftig genug, um das Britische Pfund in die Bredouille zu bringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...