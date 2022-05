Eigentlich zählt die Aktie der Deutschen Post weitläufig zu den sogenannten Value-Titeln. Als solche werden Aktien bezeichnet, auf die auch in der Krise noch Verlass ist. Aktuell kann davon aber kaum die Rede sein, denn wie die meisten Papiere segeln auch die Anteile der hiesigen Post derzeit munter in die Tiefe.Am Donnerstag ging es mit 3,15 Prozent erstaunlich steil in die Tiefe, womit die Deutsche Post (DE0005552004) im DAX die rote Laterne überreicht bekam. Nachrichten, welche eine solche Abwertung begründen könnten fanden sich indes nicht. Ein Blick in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...