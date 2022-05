2G Energy Aktie - BEOBACHTEN. Der Platow Brief sieht in der Aktie der 2G Energy interessante Aspekte, will aber noch von der Seitenlinie beobachten. Wenn die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) im zweiten Quartal ihre guten Ergebnisse aus dem Q1 bestätigen sollte und insbesondere die Zugänge zu unfertigen und fertigen Erzeugnissen gewinnwirksam "abgebaut werden sollten", dann … Viele interessante Überlegungen aus dem aktuellen Platow Brief. Und daraus eine klare Einschätzung im Platow Brief: 2G Energy - Bleibt Q1 einzigartig? Die von 2G Energy hergestellten Blockheizkraftwerke ermöglichen die gleichzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...