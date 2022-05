Gea AG AktieGEA AG Kurs. Durchbrechen des SMA 50 wäre ein Kaufsignal. Quelle: Refinitiv GEA ist ein Industriekonzern mit Sitz in Düsseldorf der in 2 Geschäftsfeldern tätig ist. Neben Kühl- und Heizungssystemen entwickelt GEA auch Prozesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Finanzdaten von GEA GEA Gewinn und Verlustrechnung. Quelle: aktien.guide* Warum könnte die GEA Aktie steigen? Die am 06.05.2022 präsentierten Zahlen waren außerordentlich gut. Der Auftragseingang nahm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...