Ein US-Fool hat unlängst in einem Artikel geschrieben, dass Shopify (WKN: A14TJP) wie eine tote Wachstumsaktie aussehe. Keine Panik: Nicht, was das unternehmensorientierte, operative und das Marktpotenzial angeht. Nein, sondern die fundamentale Bewertung. In seinem Fazit schließt er übersetzt mit den Worten: Auf dem jetzigen Niveau sieht Shopify so aus, als wäre der Wachstumskurs tot. Allerdings kann das Unternehmen beweisen, dass dem nicht so ist. Für mich klingt das eher nach einer Chance als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...