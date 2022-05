Warren Buffett hat im Börsenwert bei seiner Top-Aktie Apple (WKN: 865985) quasi einmal Coca-Cola (WKN: 850663) verloren. Wie das US-Portal Barron's jetzt berichtet, verlor die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bei seiner favorisierten Tech-Wette rund 30 Mrd. US-Dollar Börsenwert. Das entspricht mehr als dem, was sein Anteil am Getränkekonzern wert ist. Das Orakel von Omaha hält schließlich 10 % an Coca-Cola, was bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 260 Mrd. US-Dollar ...

