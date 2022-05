Nach der erfolgreichen Finanzierung treibt Bunker Hill Mining den Minenbau auf dem gleichnamigen Silber-Zink-Projekt voran, wobei bereits vor dem offiziellen Start mit dem Abbau begonnen werden könnte. Vom Zinkmarkt kommen zudem gute Nachrichten.

Bunker Hill Mining: Arbeiten zum Minenbau werden vorangetrieben

Bunker Hill Mining (0,24 CAD | 0,18 Euro; US1206132037) treibt die Arbeiten für den Minenbau am Bunker Hill-Projekt in Idaho voran, um im kommenden Jahr die kommerzielle Produktion aufnehmen zu können. So wurde eine Pilotanlage für die Wasseraufbereitung kommissioniert. Zudem wurden auf der Liegenschaft bereits Vorbereitungen für den Bau der Infrastruktur vorgenommen, unter andere für die von Teck Resources gekaufte Mühle. Nicht zuletzt gibt es bereits Arbeiten im Untergrund, um den Zugang zu gewährleisten. Dabei soll es laut CEO Sam Ash möglich sein, bereits vor dem Start der kommerziellen Produktion mittels Toll Mining die ersten Umsätze zu generieren. Beim Toll Mining wird abgebautes Erz auf einer fremden Anlage verarbeitet und das Konzentrat dann weiterverkauft. So können Umsätze generiert werden, bevor die eigene Infrastruktur vollständig steht. Ash bestätigte zudem, dass man spätestens Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...