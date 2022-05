Nachstehend drucken wir in Auszügen die Rede ab, die der Oppositionsführer und Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Merz, am 19. Mai 2022 vor dem Deutschen Bundestag zum Thema Krieg in der Ukraine hielt. Dazu vorab einige Bemerkungen: In der Reihe ORIGINALTON verschriftlicht finanzmarktwelt.de wichtige Vorträge und Reden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Inhalt wird zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...