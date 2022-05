Wer mit Glücksspielen im Internet Verluste gemacht hat, kann sich sein Geld unter Umständen zurückholen. Mehrere Gerichte haben Online-Zockern das Recht auf Schadensersatz zugesprochen. Die Chancen auf Entschädigung stehen gut - solange man nicht in einem bestimmten Bundesland wohnt. Egal ob Roulette, Black Jack oder Poker: Glücksspiele im Internet sind in Deutschland zum größten Teil verboten - zumindest dann, wenn um Geld gespielt wird. Dennoch bieten viele Anbieter solche Online Casinos an. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...