Eine gute Öl-Aktie ist die beste Gelddruckmaschine. Und das ganz legal! So etwas hört man in Zeiten grüner Nachhaltigkeit nicht gern. Doch wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich immer noch zu 99 % Verbrennungsmotoren. Die Nachfrage ist offensichtlich vorhanden. Und da lässt sich die Angebotsseite nicht lange bitten. Gleichzeitig ist die Angst vor dem Börsencrash so hoch wie lange nicht. Gründe dafür lassen sich momentan leicht finden. Tatsächlich ist der Aktienmarkt in diesem Jahr so schlecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...