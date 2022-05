Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angeblich ist "die Stagflation" zurück. Wirklich? Die Diagnose scheint vielfach darauf zu beruhen, dass man aus den Augen verloren hat, was der Begriff eigentlich ursprünglich beschrieb, so die Analysten der Helaba.1981 sei das Jahr gewesen, in dem die US-Teuerungsrate zuletzt über 8% gelegen habe. In den Kinos seien "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Die Klapperschlange" gelaufen. "Bette Davis Eyes" von Kim Carnes sei laut Billboard die erfolgreichste Single in den USA gewesen. Seitdem sei eine Menge Zeit vergangen, kaum einer der heute aktiven Analysten - den Autor eingeschlossen - habe sich damals schon professionell mit der konjunkturellen Entwicklung beschäftigt. Dies erkläre vielleicht, wieso das Wissen über manche Fakten etwas nebulös sei und Schlagworte wie "Stagflation" heute teilweise, nun ja, "inflationär" verwendet würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...