Die australische Ecograf Ltd. (ASX: EGR; FRA: FMK), die sich in den vergangenen Jahren in erster Linie auf die Kommerzialisierung ihrer patentierten HF-freien Reinigungstechnologie für Naturgraphit konzentriert hat, will angesichts der steigenden Nachfrage das Upstream-Potenzial seiner Bergbauassets Epanko und Merelani-Arusha in Tansania neu bewerten. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Spezialisten dabei zu untersuchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...