Unternehmenspräsentation Veranstaltung mit EU über kritische Rohstoffe

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die im Link beigefügte Unternehmenspräsentation zur Verfügung zu stellen: https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2025/05/28_EGR_ASX_Corporate-Presentation_EU-Critical-Raw-Materials-Facility_15-May-2025.pdf Die Präsentation fand im Rahmen des EU Priority Projects Showcase statt, das auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Europäischen Kommission und der Critical Raw Materials Facility in Brüssel während des EIT Raw Materials Summit organisiert wurde. Die Critical Raw Material Facility wird von EIT Raw Materials koordiniert und zielt darauf ab, eine widerstandsfähige und nachhaltige europäische Versorgung mit kritischen Rohstoffen aufzubauen, globale Partnerschaften zu stärken und internationale Projekte zur Diversifizierung der europäischen Rohstoffversorgung voranzutreiben. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

