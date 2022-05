Stuttgart (ots) -Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums des Hockenheimrings stellt Porsche die erste Sonderedition auf Basis seines Elektrosportwagens vor: die Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition. Viele einzigartige Details wie beispielsweise die Lackierung in Steingrau aus dem "Farbe nach Wahl"-Programm kombiniert mit Akzenten in Bronzit zeichnen diese Sonderedition aus. Die Innenausstattung in schwarzem Leder hat die Porsche Exclusive Manufaktur mit Ziernähten in Islandgrün und vielen weiteren Elementen individualisiert. An mehreren Stellen weist das Jubiläumslogo "90 Jahre Hockenheimring" auf den exklusiven Charakter dieses bis zu 440 kW (598 PS) starken Taycan GTS hin. Leitgedanke bei der Konzeption der Sonderedition war es, das Jubiläumsmotto des Hockenheimrings "mobile Evolution" mit "traditioneller Eleganz" zu verbinden. Die Sonderedition stellt eine Ausstattungsvariante des Taycan GTS dar und wird in Deutschland und weiteren ausgewählten europäischen Märkten angeboten. Sie kann ab sofort vor Ort im Porsche Zentrum bestellt werden und rollt im vierten Quartal 2022 zu den Schweizer Händlern.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)Taycan GTS: Stromverbrauch kombiniert 23,3-20,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A (Angaben nach WLTP)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100889553