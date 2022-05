DJ Kongress: "Tourism goes green - Innovationstreiber Klimawandel und Nachhaltigkeit" - 5. Brennpunkt Innovation: Kongress der Salzburger Tourismusbranche

Puch/Salzburg (pts018/18.05.2022/11:35) - Am Montag, 23. Mai 2022, findet der 5. Brennpunkt Innovation an der FH Salzburg statt, der von der FH, Zipfer und der Salzburger Land Tourismus GmbH gemeinsam veranstaltet wird. Der Innovationskongress der Salzburger Tourismusbranche beschäftigt sich in diesem Jahr mit nachhaltigen und innovativen Geschäftsmodellen.

Die Teilnehmer*innen erwarten Talks und Diskussionen rund um die Themen nachhaltiges Reisen, Regionalität und Mobilität. Anhand von Best-Practice-Beispielen werden innovative Lösungen und Erfolgsgeschichten vorgestellt.

Programm Brennpunkt Innovation 2022:

* Eröffnung durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Leo Bauernberger (Geschäftsführer der SLTG ), Gerhard Blechinger (FH-Rektor), Eva Brucker (Leiterin der Tourismus-Studiengänge https://bit.ly/3PrIWRq an der FH Salzburg)

* Keynote: Christian Baumgartner: "Nachhaltiger Tourismus - geht das überhaupt?"

* Keynote: Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV - Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für unsere Gäste?

* Best Practice Beispiele: Hannes Lichtmanegger - Hotel Rehlegg; Johannes Hörl - Großglocker Hochalpenstrasse und Nachhaltigkeit; Mike Brauner - Nachhaltigkeitskonzept eines Reisekonzerns; Ronald Hochmayer, Nana Fiedler, Jana Rack - Nachhaltigkeit in der Kommunikation: Best Practices und Benchmarks

* Podiumsdiskussion: Leo Bauernberger, Bernhard Lehofer, Sven Pöllauer, Alexandra Dörfler

Netzwerken & Austausch

Gemeinsam mit den Partnern und Sponsoren Zipfer, den Salzburger Seminarbäurinnen, dem Salzburger Regionalitätszertifikat "Salzburg schmeckt" und der Kaffeerösterei BioArt ist auch für das leibliche Wohl in den Netzwerkpausen gesorgt.

Kostenloses Kongressticket: https://unternehmen.salzburgerland.com/slt/partner-kooperationen/zipfer-tourismuspreis-2 /brennpunkt-innovation-anmeldung

