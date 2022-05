DJ TYROLSKILLS-Lehrlingswettbewerb - Osttiroler Tischlerlehrlinge zeigten ihr Können -Die Späne flogen wieder hoch

Lienz (pts022/18.05.2022/12:45) - Bezirks-Lehrlingswettbewerb der Tischler in der Tiroler Fachberufsschule Lienz - 15 Osttiroler Tischlerlehrlinge sind fit für den Landes-Lehrlingswettbewerb in Absam am Samstag, 4. Juni 2022.

Beim diesjährigen Bezirks-Lehrlingswettbewerb der Tischler vom 25.4. bis 5.5.2022 in allen drei Lehrjahren in der Tiroler Fachberufsschule Lienz zeigten die Lehrlinge wieder ihr Können.

Von den 42 Teilnehmer/-innen haben sich 15 Lehrlinge für den Landes-Lehrlingswettbewerb am Samstag, 4. Juni 2022, in der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam qualifiziert. Zu diesem spannenden Bewerb ist jeder interessierte Besucher herzlich eingeladen.

Und zwar:

1. Lehrjahr:

Pfeifhofer, Dennis - Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen

Weiskopf, Leonhard - Tischlerei Franz Mariacher, Virgen

Paßler, Fabian - Tischlerei Martin Gollner, St.Johann i.W.

Pitterle, Matthias - Tischlerei Alfred Perfler, Außervillgraten

Fuetsch, Nadine - Weiskopf MöbelDesign GmbH, Virgen

2. Lehrjahr:

Bachlechner, Sarah - Schindel und Holz gemeinnützige GmbH, Lienz

Tabernig, David - Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz

Oberlohr, Christoph - Tischlerei Martin Gollner, St.Johann i.W.

Berger, Kevin - Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz

Gomig, Marcel - Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz

Strasser, Sebastian - Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen

Green, Marcel - Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz

Wurzer, Marcel - Tischlerei Harald Rauchegger, Anras

3. Lehrjahr:

Ladstätter, Christian - Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz

Wieser, Fabian - Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen

Die Landessieger von Absam qualifizieren sich für den Bundes-Lehrlingswettbewerb am Samstag, 25. Juni 2022 in Hard am Bodensee, Vorarlberg.

Ein besonderer Dank gilt den Lehrbetrieben und den Lehrern der Tiroler Fachberufsschule Lienz für die gute Zusammenarbeit.

Den Lehrlingen wünschen wir viel Erfolg bei den weiteren Wettbewerben.

Rückfragen: Silvia Bodner Wirtschaftskammer Tirol Bezirksstelle Lienz T: 05 90 90 5-3559 E: silvia.bodner@wktirol.at

Aussender: Wirtschaftskammer Tirol

