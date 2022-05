DJ Welttag der Pressefreiheit: Die Bedeutung von verantwortungsvoller Berichterstattung gegenüber Religionen - Mit Freiheit geht auch Verantwortung einher

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/19.05.2022/09:30) - Anlässlich des Welttages der Pressefreiheit, am 3. Mai, betont die Scientology Kirche, dass mit Freiheit Verantwortung einhergeht.

Wie die Washington Post in einem kürzlich erschienenen Artikel feststellte, leben wir heute in einem "Medienumfeld, das von Konflikten lebt". Aber wenn dieser Konflikt Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ausgrenzt, kann das schwerwiegende Folgen haben.

Website für Religionsfreiheit

Die Scientology Website für Religionsfreiheit http://www.scientologyreligion.de und ihr Blog fördern eine verantwortungsvolle Berichterstattung über Religionen, religiöse Überzeugungen und Praktiken sowie deren Anhänger mit dem Ziel, ein besseres Verständnis für Religions- und Glaubensfreiheit zu erschaffen und Nachrichten über Religionsfreiheit und Themen, die diese Freiheit auf der ganzen Welt betreffen, zur Verfügung zu stellen.

So berichtete der Scientology-Blog für Religionsfreiheit https://www.scientologyreligion.org/blog über zwei kürzlich durchgeführte Studien, wonach britische Medien in fast 60 Prozent der Printartikel und knapp die Hälfte aller Fernsehbeiträge Muslime mit Terrorismus oder Extremismus in Verbindung bringen.

Aber es sind nicht nur Muslime, die unter einer verzerrten und voreingenommenen Medienberichterstattung leiden. Im Jahr 2020 sind in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Schweden Hassverbrechen gegen Christen um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und als ein Faktor wurde "ein hohes Maß an religiösem Analphabetismus" unter Journalisten festgestellt.

In Indien werden sowohl die Mainstream-Medien als auch die sozialen Medien für antimuslimische Gewalt verantwortlich gemacht.

Und dies ist nicht einfach nur ein neues Phänomen. Das U.S. Holocaust Memorial Museum hat dokumentiert, wie die Medien "als wichtiges Instrument dienten, um die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit, die Adolf Hitler nicht unterstützt hatte, für sich zu gewinnen und das radikale Programm der Nazis voranzutreiben, das die Zustimmung, Unterstützung oder Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten erforderte".

Broschüre über Religionsfreiheit

Die Scientology Kirche brachte deshalb die Broschüre "Was ist Religionsfreiheit?" heraus, die von der Website https: //bit.ly/3PgVv22 heruntergeladen werden kann. Die Kirche tut dies, weil es für die Wahrung dieses grundlegenden Menschenrechts von entscheidender Bedeutung ist, das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und seine Bedeutung gemäß den universellen Menschenrechtsprinzipien und den internationalen Menschenrechtsgesetzen zu verstehen.

Die Broschüre soll die Öffentlichkeit über die detaillierte und komplexe Natur des Rechts auf Religionsfreiheit für Gläubige und religiöse Organisationen aller Glaubensrichtungen informieren.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Broschüre, der für den Welttag der Pressefreiheit der Vereinten Nationen von besonderer Bedeutung ist, ist die "Charta der journalistischen Ethik in Bezug auf die Achtung der Religion oder der Weltanschauung". Dabei handelt es sich um einen journalistischen Kodex für die Berichterstattung über Religion. Der Kodex basiert auf dem Grundsatz, dass Journalisten "für die sozialen und politischen Folgen ihres Handelns verantwortlich sind und die Pflicht haben, die höchsten ethischen und professionellen Standards einzuhalten". Die in der Charta formulierten Standards beruhen auf allgemein anerkannten Menschenrechtskodizes und -instrumenten, auf die in der Broschüre verwiesen wird.

Es liegt in der Verantwortung derer, die die Freiheit hochhalten, für eine faire und genaue Berichterstattung über Religion zu sorgen. Die Religionsfreiheit ist mit einem Kanarienvogel im Kohlebergwerk verglichen worden - den wir auf eigene Gefahr ignorieren. Denn wenn die Religionsfreiheit ignoriert, unterdrückt oder angegriffen wird, ist dies ein Vorbote für den Verlust anderer Menschenrechte.

Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht

Seit ihren Anfängen hat die Scientology Kirche erkannt, dass die Religionsfreiheit ein grundlegendes Menschenrecht ist. In einer Welt, in der Konflikte oft auf Intoleranz gegenüber den religiösen Überzeugungen und Praktiken anderer zurückzuführen sind, hat die Kirche seit mehr als fünfzig Jahren die Bewahrung der Religionsfreiheit zu einem vorrangigen Anliegen gemacht.

Die Scientology Kirche veröffentlicht täglich Blogs auf dieser Website, um zu einem besseren Verständnis der Religions- und Glaubensfreiheit beizutragen und Nachrichten über die Religionsfreiheit und Themen, die diese Freiheit auf der ganzen Welt betreffen, bereitzustellen.

Der Gründer der Scientology-Religion ist L. Ron Hubbard und David Miscavige ist das kirchliche Oberhaupt der Religion.

Weitere Informationen finden Sie auf der Scientology-Website oder auf dem Scientology-TV-Netzwerk.

Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. https://www.scientology-fakten.de

(Ende)

Aussender: Scientology Kirche Celebrity Centre Wien Ansprechpartner: Menschenrechtsbüro Tel.: +43 1 6044564 E-Mail: menschenrechtsbuero@celebritycentre.org Website: www.scientology-ccvienna.org

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220519014 ]

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)