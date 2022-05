DJ Immer seltener in Wien - Hausbesuche von Ärzt:innen und Pflegepersonal - Primärversorgungszentrum Donaustadt stemmt sich gegen Negativ-Trend und macht Hausbesuche

Wien (pts007/20.05.2022/08:50) - Wien ist auf den ersten Blick medizinisch gut aufgestellt. Auf den ersten Blick, denn wenn es um ärztliche Hausbesuche geht, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Zu Kranken nach Hause kommen oft nur mehr Notarzt und Rettung und das auch nur in Akutfällen. Zu knapp ist die Zeit und zu schwierig Anfahrt und Parkplatzsuche ohne Parkpickerl für Ärzt:innen. Hier stemmt sich das Primärversorgungszentrum Donaustadt gegen den Trend und bietet als Patient:innenservice auch Hausbesuche an. Und zwar nicht nur in momentanen Akutfällen, sondern auch und vor allem, wenn es um die Nachversorgung von Patient:innen nach Operationen oder bei therapeutischen Behandlungen von Patient:innen mit chronischen Krankheiten geht.

"Dieses Angebot wurde von einer unserer Diplomierten Krankenschwestern vorgeschlagen und von den Patient:innen sofort begeistert angenommen", berichtet die ärztliche Leiterin der Primärversorgung Donaustadt (PHC-Donaustadt), Dr. Regina Ewald. https://www.phc-donaustadt.at

Hausbesuche von "Weißen Engeln" seit Neuestem sogar mit drei klimaneutralen E-Bikes

Das Konzept der Primärversorgungszentren soll die Spitalsambulanzen entlasten und kümmert sich daher speziell um die Erst- und Nachversorgung von Patient:innen. Die Gemeinschaftspraxis, direkt vis à vis des großen Donauspitals, kümmert sich auch um die Nachversorgung von Patient:innen dieses Krankenhauses, nach Operationen oder wenn es um die kontinuierliche therapeutische Betreuung geht.

Hauptsächlich werden Patient:Innen natürlich in der Praxis betreut, bei bettlägerigen, gehunfähigen oder chronisch-kranken Menschen werden jedoch von Montag bis Freitag auch Hausbesuche durchgeführt, für die das medizinische Personal auch drei klimaneutrale E-Bikes nutzt. Dr. Regina Ewald ist überzeugt: "Wir versuchen immer, so schnell wie möglich bei unseren Patient:innen zu sein und da haben Elektro-Fahrräder im Kurzparkbezirk Donaustadt klare Vorteile gegenüber Autos".

50 Wochenstunden ärztliche, diagnostische und therapeutische Leistungen entlasten Ambulanzen

Ärzt:innen, diplomiertes Pflegepersonal und Therapeut:innen kümmern sich um Wundversorgungen, Blutabnahmen, Infusionen, Spritzen, EKG-Untersuchungen, Blutdruckmessungen, Blutzuckermessungen und andere wichtige und notwendige Behandlungen und Therapien, wenn nötig auch durch Hausbesuche bei gehunfähigen oder bettlägerigen Patient:innen.

"Zu diesen Patient:innen können wir dann auch gleich die jeweils benötigten Rezepte, Verordnungen und Überweisungen mitbringen. Es werden Patient:innen aller Krankenversicherungen behandelt (ÖGK, BVAEB, SVS, KFA), aber auch Privatpatient:innen", so die ärztliche Leiterin.

Die Leistungen der Primärversorgung Donaustadt:

- Ärztliche Akuthilfe

- Diagnostische Maßnahmen sowie Behandlungen

- Ärztliche sowie pflegerische Erstversorgung

- Wundversorgungen

- Blutabnahmen, Harn- und Stuhluntersuchungen

- EKG

- Nahtentfernung

- Operationsvorbereitung

- Injektionen

- Infiltrationen

- Infusionstherapie

- Blutzuckereinstellung

- Blutdruckeinstellung

- Psychotherapie

- Diätologische Beratung

- Alle Impfungen von der aktuellen Zeckenimpfung bis zur COVID-Schutzimpfung

- u. v. m.

Primärversorgung Donaustadt (genau vis à vis vom Donauspital an der U2-Station "Donauspital") 1220 Wien, Zschokkegasse 140/33 Tel.: 01 34 30 132 Fax: 01 34 30 132 99 E-Mail: ordination@phc-donaustadt.at Web: https://www.phc-donaustadt.at

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr.: 8-13 Uhr und 14-19 Uhr Di.: 7-12 Uhr und 14-19 Uhr

Ordinationsbesuch ohne Voranmeldung!

Aussender: Dr. Regina EWALD & Partner Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin OG Ansprechpartner: Regina Ewald Tel.: +43 664 512 44 65 E-Mail: Dr.EWALD.Regina@gmx.at Website: www.phc-donaustadt.at

