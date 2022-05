Nach reichlich Gewinnen in den letzten Tagen könnte die BYD Aktie nun in charttechnische Probleme kommen. Heute erreichte die Kursrallye, die am 10. Mai bei 203,80 Hongkong-Dollar startete, ein neues Top bei 271,60 Hongkong-Dollar. Mit 268,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...