Rein digital fand kürzlich die Hauptversammlung von SAP statt, die so manche Überraschung mit sich brachte. Im Vorfeld wurde vor allem über die Wiederwahl von Hasso Plattner in den Aufsichtsrat heftig diskutiert. Einige Investoren kündigen offenen Widerstand an, indem sie ihre Zustimmung für das SAP-Urgestein für eine Vertragsverlängerung verweigern wollten.Wie das Ergebnis der Abstimmung verrät, waren derartige Naturen allerdings in der krassen Unterzahl. Denn Plattner wurde mit satten 91 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...