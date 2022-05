Immer mehr Länder führen Pfandsysteme ein - so auch Australien. Im Bundesstaat New South Wales gibt es seit fünf Jahren "Return and Earn". Tomra hat sich jetzt den Zuschlag als Betreiber gesichert. Das Containerpfandsystem schont nicht nur die Umwelt, sondern ist für den norwegischen Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen auch ein lukratives Geschäft.Tomra Cleanaway bleibt Netzbetreiber des Containerpfandsystems in New South Wales. Das teilte das Recycling-Unternehmen am heutigen Freitag mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...