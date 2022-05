Wer hätte damit an diesem Freitag gerechnet? Borussia Dortmund trennt sich nach nur einer Saison von Chef-Trainer Marco Rose und soll einem Medienbericht zufolge mit Edin Terzic bereits einen Nachfolger gefunden haben. Nach Informationen des TV-Senders Sky übernimmt der 39-Jährige den Ruhrpott-Club.Die Verkündung der Personalie soll dem Bericht zufolge bereits an diesem Wochenende erfolgen. Die Borussia hatte in ihrer Mitteilung am Freitag zum Rose-Aus bekanntgegeben, Gespräche über die Zusammensetzung ...

