Die Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung hat eingeschlagen wie eine Bombe. Seit Bekanntgabe am Dienstagabend rauschten die Papiere bisher knapp 19 Prozent ab. Das bereits angeschlagene Chartbild hat sich noch weiter eingetrübt. So weit kann die Talfahrt bei der TUI-Aktie jetzt noch gehen.Die Stimmung hat sich bei den TUI-Anlegern noch immer nicht verbessert. Nach dem zwölfprozentigen Kursrutsch am Mittwoch setzt die Aktie ihre Talfahrt fort und fiel damit unter die horizontale Unterstützung ...

