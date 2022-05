München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Tank und Einkaufswagen voll - können sich das nur noch die Reichen leisten?Die Gäste:Christian Dürr (FDP, Fraktionsvorsitzender; Mitglied des Präsidiums)Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin)Jens Diezinger (Erzieher; Vater von fünf Kindern)Gitta Connemann (CDU, Bundestagsabgeordnete; Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion)Jürgen Hinkelmann (Bäckermeister; Geschäftsführer einer Bäckereikette in Dortmund; Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks)Ob Supermarkt oder Tankstelle: Die Inflation schockt die Deutschen. Werden alltägliche Lebensmittel bald zu Luxuswaren? Sind die Entlastungspakete vom Staat mehr als nur Strohfeuer? Und treiben saftige Lohnerhöhungen jetzt demnächst die Preise weiter in die Höhe?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5227933