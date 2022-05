Im Tech-Sektor, der sich seiner Talsohle nähern könnte, wittern immer mehr Investoren attraktive Aktienchancen. Einige Titel stehen auf fast jeder Profi-Watchlist!

Lee Baker, Präsident von Apex Financial Services: Man kann sich den Nasdaq als einen großen Korb vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, in den Tech-Sektor als Ganzes einzusteigen. Aber Unternehmen wie Apple und Microsoft, von denen man weiß, dass sie solide Unternehmen sind, die auf der anderen Seite des Abgrunds gut dastehen sollten, sehen allmählich besonders attraktiv aus. […] Apple führt immer wieder Innovationen ein. Sie werden durch einige Probleme in der Lieferkette behindert, genau wie alle anderen, aber sie sind ein sehr gut verkaufendes Unternehmen, fügte er gegenüber CNBC-Journalisten hinzu.