München (www.fondscheck.de) - Hatten sich die Märkte nach dem ersten Schock des Ukraine-Krieges im März etwas erholt, wurde der April zu einem rabenschwarzen Monat, so die Experten von Deka Investment.Es habe regelrecht Ausverkaufsstimmung geherrscht. Die Gemengelage sei in der Tat furchterregend für die Geldanlage gewesen: Der Krieg in der Ukraine ohne Aussicht auf baldiges Ende, höher als bisher erwartete Inflation, drastische Gegenmaßnahmen der Notenbanken sowie das Gespenst einer zunehmenden Rezession der Weltwirtschaft. Da habe es allenthalben geheißen: Risk off - Verkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...