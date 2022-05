Wer will "24/7 oder auch nur ein paar Stunden am Tag in einer virtuellen Welt leben?", fragt Amazons Hardware-Chef David Limp und liefert eine Teilantwort gleich mit: er jedenfalls nicht. "Ich möchte versuchen, an Technologien zu arbeiten, die den Menschen den Kopf frei machen, sie dazu bringen, die reale Welt um sie herum zu genießen und die Familie zu einem gemeinschaftlicheren Erlebnis zu machen." So definiert Amazon-Manager David Limp seine Vision von Zukunftstechnologien. Das Metaverse kommt darin nicht vor. Er wolle sich lieber auf Technologien konzentrieren, die "das Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...