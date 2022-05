Die US-Aktienmärkte versuchen sich am Freitag mit einem weiteren Erholungsversuch und starten mit Gewinnen in den Tag. Derweil reißt die Serie an schlechten Nachrichten aus dem US-Einzelhandel nicht ab. Nach Walmart und Target hat der Einzelhändler Ross Stores enttäuschende Q1-Zahlen veröffentlicht. Wegen des hohen Preisdrucks warnte der Konzern zudem für Q2 und das Gesamtjahr. Die Aktie verliert mehr als ein Viertel an Wert.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

