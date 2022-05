Das Berliner Unternehmen Hubject und die NOW GmbH arbeiten künftig bei Daten für Ladeinfrastruktur zusammen. Hubject hat eine Software für die NOW GmbH entwickelt, die das Laden einfacher und nutzungsfreundlicher machen soll. Die Software namens CONDAX überträgt Ladestations-Daten, wie z.B. den Belegungsstatus, in das Format DATEX II. Damit soll eine einheitliche und reibungslose Anbindung von Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...