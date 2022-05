Hamburg (ots) -- Anlass war der Release des Peggy Gou-Remixes des 2000er-Hits "Can't Get You Out of My Head" von Kylie Minogue- Zu den Party-Gästen zählten auch deutsche Prominente wie Heiner Lauterbach, Emilio Sakraya und Riccardo Simonetti- Heiner Lauterbach und Emilio Sakraya tauschen sich in Cannes beim "Magnum Remix Talk" darüber aus, wie wichtig es ist, das Leben genießen zu dürfenCannes, 20. Mai 2022: Die Premium-Eismarke Magnum feierte letzte Nacht an der weltberühmten Croisette gemeinsam mit der Musiklegende Kylie Minogue und der südkoreanischen Club-Ikone Peggy Gou den Start der ClassicsRemixed-Kampagne.Nach zweijähriger Pause an der Croisette empfing Magnum in diesem Jahr wieder zahlreiche Stars, darunter auch deutsche Gäste wie Heiner Lauterbach, Emilio Sakraya, Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug, Riccardo Simonetti, Naomi Jon oder Bruce Darnell.Als Headlinerin der diesjährigen Magnum-Party in Cannes sorgte Markenbotschafterin Peggy Gou mit einem exklusiven 90-minütigen Set für einen vollen Dancefloor. Highlight war die weltweite Premiere des neuen Remix Kylie Minogue - 'Can't Get You Out of My Head (Peggy Gou's Midnight Remix)', den die beiden Musikerinnen auf der Bühne präsentierten.Außerdem traten Künstler*Innen wie Dorion, MC Solaar feat. Crystal Murray und Alex (Polo and Pan) x Kungs auf. An der Magnum-Dipping-Bar konnten die Gäste ihre eigenen Magnum-Remix-Rezepte kreieren sowie die speziell für Kylie Minogue und Peggy Gou entworfenen Rezepte genießen.Den Auftakt der Kampagnenankündigung machte die Pressekonferenz am Nachmittag am Magnum Beach mit Kylie und Peggy. Moderiert wurde sie von der britischen Fernseh- und BBC Radio 1-Moderatorin Clara Amfo. Die Pressekonferenz wurde zudem exklusiv auf TikTok per Livestream zur Verfügung gestellt. Die beiden Musik-Ikonen hatten so die Gelegenheit die Geschichten hinter ihrer Zusammenarbeit und der ClassicsRemixed-Kampagne zu teilen, sowie exklusive Einblicke in die Produktion des neu interpretierten Songs 'Kylie Minogue - 'Can't Get You Out of My Head (Peggy Gou's Midnight Remix)' und Musikvideos zu gewähren, welche Magnums Rückkehr an die Croisette und die ClassicsRemixed-Kampagne feiern.Die ClassicsRemixed-Kampagne bringt weltweit Menschen zusammen, indem sie dazu einlädt, einfach Musik zu genießen. Sie will dazu inspirieren, dem nachzugehen, was den Sommer und das Leben zum wirklichen Genuss macht.MAGNUM REMIX TALKVertieft wird die Botschaft der diesjährigen Magnum-Kampagne ClassicsRemixed durch den MAGNUM REMIX TALK, der in Cannes aufgenommen wird. Das Ziel: ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Schauspiellegende Heiner Lauterbach und Emilio Sakraya, der gerade einer der gefragtesten jungen Schauspieler und Musiker Deutschlands ist. Die beiden Stars kommen aus unterschiedlichen Generationen und tauschen sich darüber aus, wie wichtig es ist, das Leben genießen zu dürfen. Denn nur so wird das Leben lebenswert. Der Talk will die Perspektiven von zwei Persönlichkeiten zusammenbringen und so dazu inspirieren, sich die Freiheit zu nehmen, zu dem zu stehen, was für einen selbst Genuss ausmacht. Egal wo man im Leben steht oder was andere denken könnten. Das Video zum Talk ist ab Mitte Juni auf www.magnumicecream.com zu sehen.ClassicsRemixed MagnumCannes LebeDeinenGenuss MagnumRemixMehr Informationen zur ClassicsRemixed-Kampage gibt es auf TikTok (https://www.tiktok.com/@magnum_icecream)und bei Magnum (https://www.magnumicecream.com/de/kampagnen/kylie-x-peggy-magnum-remix.html).Kylie MinogueKylie ist die einzige weibliche Künstlerin in der Geschichte der britischen Album-Charts, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten jeweils ein Nummer-1-Album herausbrachte. Zuletzt veröffentlichte sie mit 'DISCO' ihr achtes Nummer-1-Album. Insgesamt waren Kylies Singles über 300 Wochen lang in den Top 40 der Official UK Singles Charts und sie hat weltweit über 80 Millionen Alben verkauft. Kylie Minogue hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter drei BRIT Awards, zwei MTV Music Awards und einen Grammy. Ihr Glastonbury-Auftritt 2019 war der meistgesehene TV-Moment in der Geschichte des Festivals.Peggy GouNur wenige Künstler*innen hatten in der jüngeren Vergangenheit einen solchen Einfluss wie Peggy Gou. Sie ist bereits jetzt eine Ikone der Clubkultur und der Mode und als eine der weltweit bekanntesten und anerkanntesten DJs und Produzent*innen bekannt. Gou bringt ihre Passion und Interessen zusammen und destilliert daraus ihre Musik, die ein Fest der elektronischen Musik und Alternativkultur ist, und eine persönliche Vision, die weltweit begeistert. Gous triumphale DJ-Sets und genredefinierenden Veröffentlichungen zeugen von einem offenen Musikverständnis, das von einer Vielzahl von Einflüssen gespeist wird. Ihr einzigartiger Sound geht nahtlos und kreativ von treibendem Techno, verspieltem House zu abstrakteren Kompositionen über.Langnese Magnum - Lebe deinen GenussAufregend anders und unverschämt köstlich - so eroberte Magnum im Sommer 1989 als erstes Eis speziell für Erwachsene den Eismarkt in Deutschland und Belgien. Heute ist Magnum mit weltweit mehr als 2 Milliarden verkauften Eis pro Jahr eine der international führenden Eismarken und die größte Eismarke von Unilever. In Deutschland stammt der Kakao für die Magnum-Schokolade ausschließlich aus Rainforest Alliance-zertifiziertem Anbau. Damit wird die gesamte Magnum-Schokolade aus nachhaltig angebauten, Kakaobohnen hergestellt. Magnum arbeitet mit der Rainforest Alliance zusammen, um dabei zu helfen, eine nachhaltige und verantwortliche Erzeugung von Kakao sicherzustellen und somit das Einkommen der Kakaobauern und ihrer Familien zu erhöhen. Zudem erhalten mehr Kinder besseren Zugang zu Schulbildung. Dies ist unser Beitrag zu einer positiven Veränderung in Westafrika und für ein besseres Leben von über 40.000 Kakaobauern und ihren Familien. Darüber hinaus sind alle von Magnum verwendeten Eisstiele PEFC-zertifiziert und somit aus nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC ist eine Institution zur Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung mit einem unabhängigen Zertifizierungssystem. Magnum ist die Speiseeismarke, die weltweit als Erste die Verwendung von recyceltem Kunststoff in Plastikbechern unterstützt hat. Diese innovative und zukunftsweisende Recycling- und Verpackungs-Technologie ist ein wichtiger Beitrag für einen nachhaltigeren Magnum-Genuss.Pressekontakt:COR Berlin Kommunikation GmbHAlexander Frohnalexander.frohn@cor-berlin.comT +49 30 3982068 11Original-Content von: Langnese, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75094/5228051