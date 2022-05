The following instruments on Xetra do have their last trading day on 20.05.2022.

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2022

.

ISIN Name

SE0017486889 Atlas Copco AB

CH0198251305 Coca-Cola HBC AG

DK0060738599 Demant AS

SE0012853455 EQT AB

DK0060252690 Pandora A/S

FI4000198031 QT Group PLC

