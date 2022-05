Die Analysten von Goldman Sachs rechnen einigen China-Aktien große Chancen aus, sollten die Covid-Fälle in China abnehmen und Peking Beschränkungen aufheben. Drei Unternehmen könnten davon besonders profitieren.

Schanghai wurde vor fast zwei Monaten abgeriegelt. In vielen chinesischen Städten müssen Covid-Testergebnisse vorgezeigt werden, um Läden oder öffentliche Bereiche betreten zu dürfen. Die Regierung in Peking wolle bis Mitte Juni zum normalen Geschäfts- und Lebensalltag zurückkehren, so CNBC.

Die Goldmänner bringen sich bereits eigenen Angaben zufolge für eine mögliche Erholung von China-Aktien in Stellung. "Wir würden uns auf ausgewählte Namen aus dem verarbeitenden Gewerbe konzentrieren", heiß es in einem Bericht vom 16. Mai, der CNBC vorliege. Die Goldman-Sachs-Analysten nähmen an, dass die chinesische Regierung den Lieferketten Vorrang gebe und sich deshalb die Aktien des verarbeitenden Gewerbes wahrscheinlich vor den Konsumtiteln erholen würden.

Goldman setze auf drei Unternehmen, die am stärksten von Chinas Covid-Kontrollen betroffen seien und von einer Lockerung der Beschränkungen am meisten profitieren könnten:

GoodWe Technologies produziert und vertreibt Anlagen zur Umwandlung und Speicherung von Solarstrom für den privaten und gewerblichen Gebrauch.

VeriSilicon Microelectronics verkauft Design und Lizenzen für Halbleiter.

Anhui Truchum Advanced Materials & Technology stellt Kupferprodukte her, die unter anderem in Autos und Elektrogeräten verwendet werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion