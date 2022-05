Halle/MZ (ots) -



Klar ist: Es wird voll werden in Bussen und Bahnen, darüber sollte sich niemand Illusionen machen. Was aber passiert nach dem August, wenn das Neun-Euro-Ticket nicht mehr gilt? Darauf hat die Politik bisher nicht nur keine überzeugende Antwort gegeben, sondern leider gar keine. Die Forderungen von Verbänden und Unternehmen nach einer Fortsetzung sind bisher ins Leere gelaufen. Das ist fatal. Es wird nicht wenige Autofahrer geben, die sich, das Billigticket in der Tasche, von den Vorzügen des Nahverkehrs werden überzeugen lassen. Die dann aber im September, wenn die Monatskarte wieder 90 statt neun Euro kosten wird, sich doch lieber wieder hinters Lenkrad setzen werden.



