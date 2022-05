Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft wegen seiner Suchmaschine Bing in der Kritik steht. Zum Jahrestag des Tiananmen-Massakers sind weltweit Inhalte gesperrt worden, die den "Tank Man" zeigen. Nun fand eine Studie heraus, dass Bing sogar noch viel mehr zensiert. Wie kanadische Forscher:innen laut dem Wall Street Journal bei einer Untersuchung des Autosuggest-Systems der Suchmaschine Bing herausgefunden haben, zensiert Microsoft Suchbegriffe, die mit Persönlichkeiten zu tun haben, die in China als besonders politisch sensibel gelten. Der Arm der Zensur reicht sogar bis nach Kanada und die USA. Wer dort also beispielsweise nach Mitgliedern der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...