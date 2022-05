Nach Ausbruch der Corona-Pandemie ging es für die Nike-Aktie kurzzeitig auf 60,00 US-Dollar abwärts, anschließend schossen die Notierungen in fünf Wellen auf 179,10 US-Dollar bis Ende 2021 hoch. An dieser Stelle drehte der Trend, seither herrscht merklicher Abgabedruck, derzeit notiert Nike um 107,25 US-Dollar. Zeitgleich steuert der Wert aber dadurch den wichtigen Unterstützungsbereich aus 2020 an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...