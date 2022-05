DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu; Dividendenerhöhung um 10 Prozent; Gesellschaft bestätigt Prognose für 2022

Zürich (pta046/20.05.2022/19:00) - Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf CHF 0.33 je Aktie * Ordentliche Kapitalerhöhung aus Kapitaleinlagereserven durch Erhöhung des Nennwerts der Aktien auf CHF 30.00; nominales Aktienkapital neu rund CHF 506 Mio. * Erhöhung des bedingten Kapitals auf neu CHF 252 Mio. sowie Schaffung von genehmigtem Kapital von maximal CHF 252 Mio. * Verwaltungsrat für ein weiteres Jahr wiedergewählt * Bestätigung der Prognose 2022: Nettomieteinnahmen CHF 113 bis CHF 117 Mio., FFO I CHF 18 bis CHF 21 Mio.

Die Aktionäre der Peach Property Group AG, einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, haben heute in der ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Rund 56 Prozent des Aktienkapitals bzw. 87 Prozent der eingetragenen Stimmrechte waren an der diesjährigen Generalversammlung, die erneut rein virtuell stattfand, vertreten.

Die Generalversammlung hat unter anderem die Zahlung einer Dividende in Höhe von CHF 0.33 je Aktie mit über 97 Prozent der abgegebenen Stimmen beschlossen. Payment Date ist der 27. Mai 2022. Die im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent erhöhte Dividende wird verrechnungssteuerbefreit vollständig aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre mit rund 98 Prozent der Stimmen der ordentlichen Kapitalerhöhung aus Kapitaleinlagereserven durch Erhöhung des Nennwerts der Aktien von aktuell CHF 1.00 auf CHF 30.00 zu. Das nominale Aktienkapital beträgt somit neu CHF 506 471 190, eingeteilt in 16 882 373 Namenaktien zu je CHF 30.00. Der Stimm- und Kapitalanteil der Aktionäre verändert sich dadurch nicht. Es werden zudem keine neuen Aktien geschaffen und es fliessen keine weiteren Mittel zu. Die Peach Property Group strebt mit diesem Schritt eine höhere Flexibilität für künftige Ausschüttungen an die Aktionäre an. Wie im Vorjahr genehmigten die Aktionäre zudem mit rund 72 Prozent der Stimmen die Erhöhung des bedingten Kapitals um rund CHF 250 Mio. auf neu CHF 252 Mio., sowie die Schaffung von genehmigtem Kapitalvon maximal CHF 252 Mio. Damit kann die Peach Property Group weiterhin schnell und flexibel auf Opportunitäten für Ankäufe reagieren und ihre wertschaffende Wachstumsstrategie fortsetzen.

Des Weiteren hat die Generalversammlung die Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit rund 92 bis über 95 Prozent der Stimmen genehmigt und den Verwaltungsratspräsidenten Reto Garzetti sowie die weiteren Mitglieder des Gremiums Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt und Klaus Schmitz für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Trotz der aktuellen Marktunsicherheiten bestätigt die Peach Property Group die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Danach erwartet die Gruppe währungsbereinigte Nettomieteinnahmen in Höhe von CHF 113 bis CHF 117 Mio. und einen FFO I in Höhe von CHF 18 bis CHF 21 Mio. Zudem konnte die Peach Property Group im laufenden Geschäftsjahr die durchschnittlichen Zinskosten durch ein Bündel von Refinanzierungsmassnahmen auf aktuell 2.5 Prozent erfolgreich reduzieren.

Zuletzt vermeldete die Peach Property Group den Abschluss der ersten Betriebsmittellinie mit einem Volumen von EUR 100 Mio., um damit die finanzielle Flexibilität der Gruppe für die Fortsetzung der Wachstums- und Investitionsstrategie weiter zu stärken. Das unterstreicht, dass die Gruppe auch im aktuellen Finanzmarktumfeld ausreichend Zugang zu Kapital hat.

Momentan handelt die Peach Aktie (PEAN) mit einem Abschlag von rund 35% gegenüber dem per Jahresende 2021 nach EPRA ermittelten Wert der Netto-Sachvermögen (Net Tangible Assets, NTA) von CHF 68.56 pro Aktie.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie ein Protokoll der Generalversammlung werden auf der Website der Peach Property Group zur Verfügung gestellt: https://www.peachproperty.com/de/investor-relations/ # corporategovernance ( https://www.peachproperty.com/de/investor-relations/ )

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman GmbH, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

