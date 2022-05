Tamagotchi, VHS-Kassetten und diverse Spielekonsolen: Tech aus den 90ern hat einen ganz eigenen Charme. Wir haben unter den t3n-Kolleg:innen herumgefragt, an welche Highlights sie sich noch gerne erinnern. Erst kürzlich wurde das Tamagotchi - wohl einer der Hype-Klassiker aus der Zeit um die Jahrtausendwende herum - 25 Jahre alt. Anlass genug, zurückzublicken auf die Gadgets und Tech-Kuriositäten, die uns als Kinder und Jugendliche beeindruckt oder sogar geprägt haben. Zeitreise in die 90er In unserer Bildergalerie könnt ihr die t3n-Crew auf eine Zeitreise zurück in die 90er begleiten und erfahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...