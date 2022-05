Ebay und Snapchat haben eine Partnerschaft verkündet, die es Ebay-Verkäufer:innen ermöglicht, ihre Angebote auch auf Snapchat zu präsentieren. Die beiden Plattformen, die laut dem Technik-Blog Gizmodo auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen, gaben ihre Übereinkunft am Donnerstag bekannt. So funktioniert die Kooperation technisch Eine neue Funktion auf Snapchat ermöglicht es den Benutzer:innen, Ebay-Angebote mit ihren Followern zu teilen, indem sie sie in ihre Snaps integrieren. Der erste Schritt dazu erfolgt auf der ...

