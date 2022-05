Straubing (ots) -Das 9-Euro-Ticket ist ein Experiment, eine einmalige Werbeaktion - und so sollte man es auch sehen. Denn nachhaltig ist das Modell nicht. Niemand wüsste, wo das Geld herkommen soll, um auf Dauer derart billige Fahrpreise zu ermöglichen - und erst recht nicht, um das Angebot so auszuweiten, dass es mit der steigenden Nachfrage Schritt halten kann. (...)Aber durch Experimente lassen sich bekanntlich auch neue Erkenntnisse gewinnen. Und das ist das eigentlich Spannende am 9-Euro-Ticket: Es kann helfen, diejenigen Stellschrauben zu identifizieren, an denen die Politik drehen muss, um mehr Menschen Mobilität auch ohne Auto zu ermöglichen. Das ist eine große Chance - für die Stadt genauso wie für das Land.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5228110