The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.05.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2022

ISIN Name

CA92864K2065 VOLATUS CAPITAL CORP.

DE000BLB31Y3 BAY.LDSBK.IS.VAR 16/23

GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07

GB00BMH4WW40 G4S (GARDA CASH) LS -,25

GB00BYT5JK65 MIMECAST LTD. DL-,012

IT0005252140 SAIPEM

SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333

SE0011205194 WIHLBORGS FASTIGHE.SK1,25

US08653C1062 BEST INC. SPONS. ADR 1

US71910C1036 PHOENIX NEW MEDIA ADR A 1

XS0717069073 MORRISON SUPERMKTS 11/23

XS1619422865 BBVA SA 17/UND. FLR

XS2442965138 ENBW INTL F. 22/29 MTN

