Der Bericht "State of Streaming" für Q1 2022 enthält Einzelheiten zu Qualitätsverbesserungen und Herausforderungen, dem anhaltenden Zuwachs bei Smart-TVs und der Dominanz von TikTok im Sportbereich

Das weltweite Streaming ist im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 10 gewachsen, einschließlich des anhaltenden Wachstums in entwickelten Märkten wie Nordamerika (5 %) und Europa (9 %). Dies geht aus dem neuesten "State of Streaming"-Bericht von Conviva hervor, der Analyseplattform für die kontinuierliche Messung von Streaming-Medien.

"Trotz der kürzlichen Nachrichten über den Abonnentenrückgang bei Netflix wächst das Streaming weltweit weiter und umfasst eine ständig wachsende Zahl von Plattformen, die einzigartige und eigene Inhalte anbieten", sagte Keith Zubchevich, Präsident und CEO von Conviva. "In entwickelten Märkten wie den USA und Europa wechseln die Zuschauer von kleinen Geräten auf Smart TVs und legen damit den Grundstein dafür, dass Streaming das lineare Fernsehen auf dem großen Bildschirm überholen wird."

Der Conviva-Bericht für Q1 2022 ergab, dass Großbildschirme (zu denen vernetzte Fernsehgeräte, Smart-TVs und Spielkonsolen gehören) weiterhin das bevorzugte Streaming-Gerät sind und für 77 aller weltweit gestreamten Minuten in Q1 2022 ursächlich sind. Innerhalb der Kategorie der Großbildschirme wuchs die Nutzungsdauer von Smart-TVs um 34 %, während die Nutzungsdauer von Desktops und Spielkonsolen um 15 gegenüber Q1 2021 zurückging. Die Nutzung von vernetzten TV-Geräten ging in diesem Quartal erneut leicht zurück, um 1 gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb der Kategorie der vernetzten TV-Geräte hielt Roku den größten Anteil an der Betrachtungszeit (31 %), während Amazon Fire mit 16 den zweiten Platz belegte.

In Bezug auf die tatsächlich gestreamten Minuten war Android TV der Spitzenreiter beim Wachstum über alle großen Bildschirme hinweg (+78 %). LG TV, Samsung TV und Vizio TV verzeichneten ebenfalls zweistellige Zuwächse, ein Plus von etwa 20 %.

Die Qualität verbessert sich mit einer Ausnahme

Weltweit haben sich die Bitrate/Bildqualität (+17,3 %), die Pufferzeiten (knapp -1 %) und die Videostartfehler (-17,6 %) deutlich verbessert. Der einzige negative Punkt in Bezug auf die Qualität waren die Videostartzeiten, da die Wartezeit auf den Videostart in allen Regionen gestiegen ist, weltweit um 30 %. Die Zuschauer in Afrika warteten am längsten (8 Sekunden), während Europa mit durchschnittlich nur 4 Sekunden die schnellste Startzeit zu verzeichnen hatte.

Im 4. Quartal 2021 hatte die Streaming-Branche mit Verzögerungen bei der Werbung und zunehmenden Pufferzeiten zu kämpfen, aber im 1. Quartal 2022 erholte sich die Streaming-Werbung wieder. Die Werbeeinblendungen stiegen um 18 und die Werbeversuche um 14 %, zum Teil dank großer Live-Sportereignisse wie dem Super Bowl, March Madness und den Olympischen Winterspielen.

TikTok dominiert bei Sportligen

Streaming auf sozialen Plattformen ist für Sportligen nach wie vor eine wichtige Möglichkeit, Fans anzusprechen. Laut Conviva war TikTok die einzige Plattform, die ihren Anteil an Streaming-Zuschauern für alle erfassten Sportligen steigern konnte. Die Bundesliga, die Serie A und die Premier League verzeichneten mit jeweils 6 den größten Zuwachs bei den Zuschauerzahlen für Streaming-Videos auf TikTok. Die NFL lag mit 4 Wachstum auf TikTok im Jahresvergleich direkt dahinter. Tatsächlich haben beide Superbowl-Teams die Rams und die Bengals an einem einzigen Tag (13.-14. Februar) über 100.000 TikTok-Follower gewonnen.

Methodik

Die Daten von Conviva werden in erster Linie mit einer proprietären Sensortechnologie erfasst, die weltweit mehr als 500 Millionen Zuschauer umfasst, die jährlich 200 Milliarden Streams über fast 4 Milliarden Streaming-Anwendungen auf Geräten ansehen. Der Sensor ist direkt in Video-Streaming-Anwendungen eingebettet und erfasst Inhalte und Werbung, um fast drei Billionen Echtzeit-Transaktionen pro Tag für seine Kunden zu analysieren. Im "State of Streaming"-Report wurden die Jahresdaten von Q1 2022 im Vergleich zu Q1 2021 auf Basis der Conviva-Kundenbasis normiert. Die Social-Media-Daten bestehen aus Daten von über 2.800 Benutzerkonten, über 1,8 Millionen Posts und über 10 Milliarden Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube im ersten Quartal 2022. Die Daten für professionelle Sport-Ligen in sozialen Netzwerken wurden aus individuellen Ranglisten für die einzelnen Sport-Ligen gesammelt, die insgesamt 262 individuelle Team-Accounts umfassten und im 1. Quartal 2022 über 5 Milliarden plattformübergreifende Interaktionen verzeichneten.

