Die US-Börsen haben die Anleger am Freitag in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt: Nach einem starken Beginn gaben die Kurse zunächst auf breiter Front nach, bevor es in der letzten Handelsstunde erneut zu einer starken Aufwärtsbewegung kam. Unter dem Strich endeten Dow Jones und S&P 500 unverändert, der Tech-Sektor gab leicht nach.Auch wenn sich das Ende eines turbulenten Handelstages wie ein Sieg anfühlt, bleibt die Woche unter dem Strich ein Verlustgeschäft. Der Dow Jones ging am Freitag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...