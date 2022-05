Hamburg (ots) -Eine LOTTO24-Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen hat heute den 110 Millionen-Eurojackpot geknackt. Das ist der größte Lotterie-Gewinn in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland."Wir freuen uns sehr für unsere Kunden!", erklärt Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG (lotto24.de, tipp24.de (https://www.tipp24.com/)).Die LOTTO24-Kunden hatten mit der Spielgemeinschaft JackpotSmaragd automatisiert auf die Zahlen 4, 22, 28, 32, 47 sowie die Eurozahlen 1 und 2 getippt. Insgesamt haben 15 Spieler an der Spielgemeinschaft teilgenommen, ein Spieler hatte zwei Anteile erworben. Pro Anteil haben die Spieler 6,9 Millionen Euro gewonnen. Die Gesamtgewinnsumme beträgt 110.213.537,30 Euro.Zudem hat ein LOTTO24-Kunde aus Hamburg in Gewinnklasse 2 gewonnen und erhält 674.126,50 Euro. Zwei weitere LOTTO24-Spieler aus Bayern und Hessen haben jeweils 135.777,10 Euro in Gewinnklasse 3 gewinnen können.Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der insgesamt 18 europäische Länder teilnehmen. Es werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 getippt und ergänzend 2 von 12 Zahlen (Eurozahlen). Seit einer Produktänderung im März kann der Jackpot bis zu 120 Millionen Euro betragen (vorher bis zu 90 Millionen Euro). Die Ziehung findet jeden Dienstag- und Freitagabend in Helsinki (Finnland) statt. Teilnahme unter LOTTO24 (https://www.lotto24.de/) oder Tipp24 (https://www.tipp24.de/).Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG ist Teil der ZEAL Network SE (https://www.zealnetwork.de) und der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten. LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die Lotterieveranstalter und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:Sebastian BlohmMedia RelationsT: +49 (0) 151 195 11 467presse@lotto24.deOriginal-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/5228134