Osnabrück (ots) -Ärztekammer Niedersachsen: Lauterbach bremst bei DigitalisierungPräsidentin Wenker: Warum soll noch mehr Zeit ungenutzt verstreichen? - Nein zu Cannabis-Legalisierung: "Ist keine harmlose Droge"Osnabrück. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN), Martina Wenker, übt im Vorfeld des 126. Deutschen Ärztetages scharfe Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und fordert deutlich mehr Tempo bei der Digitalisierung. "Herr Lauterbach will im Herbst damit beginnen, die bisherige Digitalisierungsstrategie anzupassen. Dabei frage ich mich, warum wir noch länger warten und noch mehr Zeit ungenutzt verstreichen lassen wollen", erklärt Wenker im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir sollten schon längst eine funktionierende Infrastruktur und noch mehr Anwendungen haben, die wirklich einen Nutzen bringen", meint die ÄKN-Präsidentin.Zum 126. Deutschen Ärztetag, der am kommenden Dienstag in Bremen beginnt, werden rund 250 Delegierte erwartet, 20 davon aus Niedersachsen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach soll zur Eröffnung ein Grußwort sprechen.Im Vorfeld der Debatte zur Suchtpolitik bekräftigte Wenker gegenüber der NOZ ihr "klares Nein" zur Legalisierung von Cannabis. Die evidenzbasierten Fakten zeigten, dass Cannabiskonsum das Risiko für körperliche und vor allem für psychische Störungen erhöhe, zumindest vorübergehend die Hirnleistung beeinträchtigen könne und in jedem zehnten Fall zu einer Abhängigkeit führe. Auch seien nach einer Freigabe mehr Suizide und tödliche Verkehrsunfälle zu erwarten. "Cannabis ist keine harmlose Droge", stellt Wenker klar.